Bruno Conti: “Complimenti a Petrachi e Fonseca, a Trigoria ci sono regole e si vede in campo”

AS ROMA NOTIZIE – L’ex calciatore della Roma ed attuale dirigente giallorosso Bruno Conti è stato intervistato da Sky Sport per parlare di Roma-Juventus e non solo. Ecco le sue parole all’emittente satellitare:

Zaniolo?

“Zaniolo ha grande voglia di dimostrare, pur giovanissimo, quelle che sono le sue capacità. Chiaramente il trequartista è un giocatore che, in fase di non possesso, può fare di tutto”.

Il gol alla Juventus del 1983?

“Me lo ricordo, giocammo a Torino e feci un gol di diagonale. Io ne ricordo tanti di gol, noi romanisti eravamo abituati poco a vincere, prima era un calcio diverso, più bello”.

Roma-Juventus?

“Innanzitutto voglio fare i complimenti a Petrachi per i grandi professionisti che ha portato alla Roma e che Fonseca sta gestendo. Fino alla pausa hanno dimostrato cose importanti, qua a Trigoria ci sono delle regole e si vedono in campo, complimenti a Petrachi e Fonseca. A parte l’ultimo passo falso, la Roma sta disputando un grande campionato”.

Fonte: Sky Sport