Caccia al nuovo ds: Paratici, Sabatini e Massara in lizza. Deciderà la nuova proprietà

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Con Petrachi virtualmente fuori dalla Roma, si apre la caccia alla successione del ds all’interno del club. Momentaneamente la direzione sportiva sarà affidata a Morgan De Sanctis con l’appoggio esterno di Franco Baldini, ma la soluzione sembra essere temporanea.

La Roma infatti è in vendita, e l’arrivo di un nuovo proprietario cambierà completamente le carte in tavola. Il nome che piace di più a Trigoria per ripartire con un nuovo progetto è quello di Fabio Paratici. Lo riferisce oggi la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini).

In lizza però ci sono anche due candidati che Trigoria la conoscono molto bene: si tratta di Walter Sabatini, direttore sportivo che ha rotto con Pallotta ma che sarebbe pronto a tornare con una nuova proprietà, e Ricky Massara, in uscita dal Milan.

Fonte: Gazzetta dello Sport