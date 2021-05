Roma, caccia alla punta. Weghorst nel mirino

AS ROMA CALCIOMERCATO NEWS – In cuor suo Edin Dzeko aspetta un segnale da Mourinho. Se non arriverà, scrive l’edizione odierna Il Messaggero (S. Carina), non farà sconti: se capirà di dover andar via, non si opporrà ma chiederà il cartellino gratis.

Intanto Pinto si sta guardando attorno. Oltre a Belotti, pronto alla rottura con il Torino, il gm è alla finestra per Depay, anche se nella serata di ieri – dopo le dichiarazioni che avevano aperto uno spiraglio – per l’attaccante c’è stata una forte accelerazione del Barcellona che puntano a chiudere l’accoppiata degli svincolati con Aguero.

Un altro olandese finisce nel mirino. Si tratta di Wout Weghorst, gigante di 1,97 centimetri: 20 reti in Bundesliga con il Wolfsburg. Una storia da raccontare: a 19 anni giocava ancora tra i dilettanti, a 21 faceva panchina nella B olandese.

Maniaco dei particolari, si fa assistere da un nutrizionista, un maestro di yoga, uno psicologo e un personal trainer. Personalità da vendere, prestanza fisica, insuperabile nel gioco aereo. Curiosità: da qualche giorno ha iniziato a seguire su Instagram sia la Roma che Mourinho.

Fonte: Il Messaggero