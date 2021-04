CAGLIARI-ROMA 3-2, i voti dei quotidiani: bravo Perez, ok Smalling. Mancini e Villar, che disastro

AS ROMA NOTIZIE – Una pioggia di insufficienze per la Roma, battuta 3 a 2 sul campo del Cagliari. A salvarsi è solo Carles Perez, oltre a Smalling. I peggiori in campo sono Mancini, Diawara e Villar.

Per alcuni giornali non arrivano alla sufficienza nemmeno Pau Lopez e Fazio. Come al solito è divisiva la prova di Pellegrini che passa dal 6,5 di Gazzetta e La Repubblica al 5 de Il Tempo. Anche Fonseca bocciato con una sfilza di 4.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (G.B.OLIVERO)

Lopez 6,5; Mancini 4,5, Smalling 6, Fazio 6,5; Santon 5,5, Villar 5, Diawara 5, Peres; 5 Pellegrini 6,5, Perez 7; Mayoral 5,5. Subentrati: Spinazzola 6, Cristante 5,5, Karsdorp 5,5, Mkhitaryan 5,5, Veretout 6. Allenatore: Paulo Fonseca 5,5.

CORRIERE DELLO SPORT (R.MAIDA)

Lopez 5,5; Mancini 5, Smalling 6, Fazio 6; Santon 5,5, Villar 5, Diawara 5, Peres 5,5; Pellegrini 6, Perez 7; Mayoral 5. Subentrati: Spinazzola 5,5, Cristante 5,5, Karsdorp 6, Mkhitaryan 6, Veretout SV. Allenatore: Paulo Fonseca.

CORRIERE DELLA SERA (L.VALDISERRI)

Lopez 6; Mancini 4,5, Smalling 6,5, Fazio 6; Santon 5,5, Villar 5, Diawara 5, Peres 6; Pellegrini 6, Perez 7; Mayoral 5. Subentrati: Spinazzola 5,5, Cristante 5,5, Karsdorp 5,5, Mkhitaryan 5, Veretout 6. Allenatore: Paulo Fonseca 4.

LA REPUBBLICA (M.PINCI)

Lopez 5,5; Mancini 4,5, Smalling 6, Fazio 5,5; Santon 5,5, Villar 4, Diawara 5, Peres 5,5; Pellegrini 6,5, Perez 7; Mayoral 5. Subentrati: Spinazzola 5,5, Cristante 6, Karsdorp 6, Mkhitaryan 5, Veretout SV. Allenatore: Paulo Fonseca 4,5.

IL TEMPO (A.AUSTINI)

Lopez 5,5; Mancini 4,5, Smalling 6, Fazio 5,5; Santon 5, Villar 4,5, Diawara 5, Peres 5; Pellegrini 5, Perez 6; Mayoral 5. Subentrati: Spinazzola 6, Cristante 5,5, Karsdorp 5,5, Mkhitaryan 5,5, Veretout 5,5. Allenatore: Paulo Fonseca 5.

IL MESSAGGERO (A.ANGELONI)

Lopez 6; Mancini 5, Smalling 6, Fazio 6; Santon 5, Villar 5, Diawara 5, Peres 5,5; Pellegrini 6, Perez 7; Mayoral 5. Subentrati: Spinazzola 6, Cristante 6, Karsdorp 5, Mkhitaryan 5,5, Veretout SV.. Allenatore: Paulo Fonseca 5.

LEGGO (F.BALZANI)

Lopez 6; Mancini 4,5, Smalling 6,5, Fazio 6; Santon 4,5, Villar 5, Diawara 4,5, Peres 5,5; Pellegrini 6, Perez 7; Mayoral 5,5. Subentrati: Spinazzola 6, Cristante 5,5, Karsdorp 5, Mkhitaryan 5,5, Veretout SV. Allenatore: Paulo Fonseca 4,5.

IL ROMANISTA (F.PASTORE)

Lopez 6; Mancini 5, Smalling 6, Fazio 6; Santon 5, Villar 4,5, Diawara 4,5, Peres 5; Pellegrini 5,5, Perez 6,5; Mayoral 5. Subentrati: Spinazzola 6, Cristante 6, Karsdorp 5, Mkhitaryan 5,5, Veretout 6. Allenatore: Paulo Fonseca 5.