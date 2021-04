CAGLIARI-ROMA 3-2, Il Messaggero: “Ennesima figuraccia”, Il Romanista: “Inaccettabile”, Corsera: “O si vince la coppa o sarà un fallimento”

AS ROMA NEWS – Un’altra sconfitta. L’ennesima in questo girone di ritorno a dir poco disastroso. La Roma perde anche a Cagliari, battuta 3 a 2 dai sardi di Semplici che ora possono tornare a sperare nella salvezza. I giallorossi invece hanno ormai mollato il campionato, puntando tutto sull’Europa League.

“Se vincere aiuta a vincere, la Roma ha decisamente fatto male i propri conti“, scrive l’edizione odierna de La Repubblica (M. Pinci). “Come un giocatore arrivato all’ultima mano di una nottata estenuante, Paulo Fonseca ha deciso per un all-in sulla ruota di Manchester, ma è un azzardo che può lasciarlo senza una sola moneta in tasca: la sua squadra, condizionata dall’obiettivo unico di vincere l’Europa League per tornare a giocare la Champions, rischia di non partecipare nemmeno alla nuova Conference League, la coppetta di consolazione voluta dall’Uefa”.

“Stop in Sardegna quasi annunciato”, commenta amaro Il Messaggero (U. Trani). “Avendo le mirino lo United, non è di certo il momento di presentare il bilancio stagionale della Roma. Con il 3-2 arriva l’ennesima figuraccia in campionato (5 punti nelle ultime 7 partite) dove sta tenendo un ritmo da retrocessione. I giocatori hanno pensato a non mettere a rischio la loro presenza in Inghilterra su input di Fonseca cha ha continuato il turnover anche in corsa per non far stancare troppo i suoi”.

“Un’altra sberla, in pieno volto”, il pensiero de Il Tempo (T. Carmellini). “La Roma (o se preferite la Roma2), ormai prende botte da tutte le parti in campionato, si muove come un pugile suonato che barcolla al centro del ring passando da momenti di lucidità (vedi Atalanta) a round interi di assenza totale. Questa Roma non può essere così brutta: eppure lo è. Questa tendenza a lasciarsi andare legati solo alla coppa Europea rischia di fare dei danni devastanti per il futuro“.

“La Roma sembra avere altro per la testa”, racconta invece la Gazzetta dello Sport (G. B. Olivero). “Giovedì c’è il Manchester United ed è comprensibile che più di un pensiero sia a quella sfida. Ma attaccare la spina a piacimento non è facile e se due gol su tre del Cagliari sono nati da un rilancio sbagliati, significa che l’attenzione non era quella giusta. L’allenatore ha le sue responsabilità: il problema non è il turnover, necessario e logico, ma il modo in cui vengono affrontate le partite“.

“Roma in zona rossa, il turn over è un flop“, scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani). “La squadra affonda pure in Sardegna. La testa è a Manchester, le voci su un futuro con Sarri e così le riserve di Fonseca fanno rimediare un’altra figuraccia in campionato contro un Cagliari che ora vede più da vicino la salvezza”.

Ironico il giudizio del Corriere della Sera (L. Valdiserri) che scrive: “Paulo Fonseca avrà tanti difetti ma di sicuro è una persona coerente: la Roma lascia tre punti anche al Cagliari e applica la par condicio nella lotta per la salvezza. Benevento e Crotone l’hanno incontrata troppo presto, quando non pensava solamente all’Europa League, e lo Spezia ci giocherà all’ultima giornata”. Ora “c’è solo un modo per cancellare la serie di umiliazioni inflitte ai tifosi: fare l’impresa contro il Manchester United, andare in finale e vincere la competizione. Altrimenti sarà un fallimento totale“.

“A Cagliari arriva la decima sconfitta stagionale, e ora sono 51 i gol presi: inaccettabile“, scrive Il Romanista in prima pagina. “La squadra ha peccato in attenzione, concentrazione e precisione in ogni rete subita. Inutile aggiungere altre parole. Ora giovedì ci giochiamo tutto”.

Giallorossi.net – F. Turacciolo