CAGLIARI-ROMA 3-2: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma perde ancora, battuta 3 a 2 sul campo del Cagliari, e prosegue il suo crollo rovinoso in campionato. Si salvano solo Pau Lopez, che ha evitato ai giallorossi un punteggio peggiore, e Carles Perez. Malissimo Mancini e Diawara, continua a deludere Villar.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio alla Sardegna Arena e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Pau Lopez 6,5 – Nel primo tempo salva il risultato su un’insidiosa conclusione di Joao Pedro. Nella ripresa è decisivo su Simeone. Sui primi due gol del Cagliari non ha colpe, non è invece impeccabile su quello di Joao Pedro.

Mancini 4,5 – Primo tempo non esaltante, in difficoltà contro l’imprevedibilità di Joao Pedro. Nel secondo tempo sbaglia un rilancio comodo regalando palla al Cagliari e spianando la strada ai sardi per il gol di Marin. In evidente giornata no.

Smalling 6 – Legge bene le giocate avversarie, prezioso nel gioco aereo. Ma non basta il suo rientro in campo per salvare la baracca. Dal 59′ Cristante 5,5 – Entra in campo a partita quasi compromessa, e partecipa passivamente alla debacle giallorossa.

Fazio 6,5 – Primi 45 minuti onesti, preciso nelle chiusure. Nella ripresa va in gol con un bel colpo di testa, che però non serve a nulla ai fini del risultato finale.

Santon 5,5 – Si rivede a distanza di mesi. Parte benino, poi si limita a fare il compitino, combinando ben poco. Dal 59′ Karsdorp 5,5 – Nessuna sostanziale differenza col suo collega di reparto.

Villar 5 – Fumoso e inconsistente. Si perde Joao Pedro in occasione del gol dell’attaccante brasiliano.

Diawara 4,5 – Ha sulla coscienza il gol del vantaggio del Cagliari per l’ennesimo passaggio sbagliato in fase di costruzione dal basso. Sbadato, confuso, combina guai. Dal 75′ Veretout sv.

Bruno Peres 5,5 – Il solito Peres che abbiamo imparato a conoscere quest’anno, specie nell’inedita versione di terzino sinistro. Gioca senza strafare, ma anche senza incidere. Dal 46′ Spinazzola 5 – Da lui ci si aspettava ben altro, e invece oggi non si vede praticamente mai.

Carles Perez 7 – L’unico a salvarsi. Si vede subito che è in giornata, e non poteva essere che lui a firmare il gol del momentaneo pareggio. Nella ripresa offre anche l’assist per il gol di Fazio. Se giocasse così più spesso, e non una volta ogni dieci partite, sarebbe un elemento prezioso di questa Roma.

Pellegrini 5,5 – Primo tempo anonimo, gli basta una giocata per essere decisivo: prezioso l’assist per il gol di Perez. Ma nel complesso la prestazione è mediocre. Dal 59′ Mkhitaryan 5,5 – Si batte, ma non ha il guizzo giusto.

Borja Mayoral 5 – Brutto primo tempo, fatto di tanta confusione. Nella ripresa non la struscia mai.

PAULO FONSECA 4 – La Roma sta accumulando una serie di figuracce in campionato, e questo non è tollerabile. La caduta libera dei giallorossi è molto pericolosa, e ora anche il settimo posto è in bilico. La stagione sta rischiando seriamente di diventare molto più che disastrosa.

Giallorossi.net – A. Fiorini