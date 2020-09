Cagliari-Roma, i convocati di Fonseca: c’è Dzeko, prima chiamata per Feratovic

ULTIME NEWS AS ROMA – Mister Paulo Fonseca ha appena diramato l’elenco dei convocati della Roma per l’amichevole di domani pomeriggio sul campo del Cagliari.

A differenza di quanto ipotizzato oggi da alcuni quotidiani, è regolarmente in lista Edin Dzeko che sarà quindi a disposizione del mister. Chiamata anche per il baby difensore Feratovic, recentemente acquistato per la Primavera. Ancora out Fazio.

Questo l’elenco completo:

Pau LOPEZ

Filippo BERTI

Antonio MIRANTE

Rick KARSDORP

Juan JESUS

Davide SANTON

Amir FERATOVIC

Gianluca MANCINI

Moustapha SECK

Devid BOUAH

Leonardo SPINAZZOLA

Roger IBANEZ

Riccardo CALAFIORI

Bryan CRISTANTE

Lorenzo PELLEGRINI

Diego PEROTTI

Gonzalo VILLAR

Jordan VERETOUT

Amadou DIAWARA

Henrikh MKHITARYAN

Edin DZEKO

Cengiz UNDER

Mirko ANTONUCCI