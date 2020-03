Cagliari-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: ballottaggio Kolarov-Spinazzola, tocca a Under e Kalinic

NOTIZIE AS ROMA ULTIME – Pochi dubbi di formazione secondo i quotidiani per la Roma che oggi pomeriggio alle 18 affronterà il Cagliari alla Sardegna Arena.

Tutti i giornali concordano sull’undici che manderà in campo Fonseca, ad eccezione della corsia sinistra di difesa: se Peres giocherà da una parte, dall’altra Kolarov (favorito) e Spinazzola si contendono una maglia da titolare. Fazio tornerà al fianco di Smalling, mentre Under si rivederà a destra. In avanti Kalinic farà rifiatare Dzeko.

IL MESSAGGERO

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Peres, Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Mkhitaryan, Kluivert; Kalinic.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Peres, Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Mkhitaryan, Kluivert; Kalinic.

LA REPUBBLICA

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Peres, Fazio, Smalling, Spinazzola; Veretout, Villar; Under, Mkhitaryan, Kluivert; Kalinic.

CORRIERE DELLA SERA

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Peres, Fazio, Smalling, Spinazzola; Veretout, Cristante; Under, Mkhitaryan, Kluivert; Kalinic.

CORRIERE DELLO SPORT

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Peres, Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Mkhitaryan, Kluivert; Kalinic.

IL TEMPO

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Peres, Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Mkhitaryan, Kluivert; Kalinic.

TUTTOSPORT

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Peres, Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Mkhitaryan, Kluivert; Kalinic.