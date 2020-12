Calafiori, dopo il gol arriva la firma: Ryan Friedkin dà l’ok, alla Roma fino al 2025

NOTIZIE ROMA CALCIO – Calafiori ha fatto centro: dopo il gol e la la serata da sogno in Europa arriva infatti la notizia dell’accordo raggiunto con la Roma per prolungare il contratto attualmente in scadenza nel 2022. Lo scrive l’edizione odierna de Il Tempo (A. Austini).

La trattativa con Raiola non era per niente semplice, anche considerate le richieste iniziali dell’agente: ingaggio da 1 milione e 200mila euro netti, quelli che gli aveva promesso la Juventus. La Roma invece era ferma a 500 mila euro. L’accordo è arrivato a metà strada, circa 750 mila euro all’anno, scrive il Corriere della Sera (G. Piacentini).

Decisivo il via libera di Ryan Friedkin, il vice presidente che segue da vicino le operazioni di mercato insieme a De Sanctis e che vuole costruire una Roma giovane e vincente partendo proprio dai ragazzi di talento che si trovano già in rosa, da Calafiori a Zaniolo. Manca solo la firma sul rinnovo triennale, che farà scattare da subito l’adeguamento dello stipendio e dovrebbe prevedere l’opzione per essere prolungato fino al 2025.

Per l’annuncio ufficiale si attende l’arrivo di Tiago Pinto come prossimo general manager del club. Ma le belle soprese per Calafiori potrebbero non finire qui: Roberto Mancini, che non si fa problemi a lanciare in anticipo i giovani, lo seguirà certamente in vista dell’Europeo. Prima c’è il torneo Under 21, tra marzo e inizio giugno, un obiettivo alla portata. Ma dopo tanta sofferenza, è giusto sognare in grande.

Fonti: Il Tempo / Corriere della Sera