Calciomercato Roma, Allegri obiettivo numero uno del Milan. Più complicata l’ipotesi giallorossa

AS ROMA NEWS – Il Milan sta puntando Massimiliano Allegri. Stando a quanto riferisce in questi minuti il portale Gazzetta.it è andato in scena oggi un incontro tra l’ad rossonero Furlani e il (probabile) futuro ds Igli Tare per decidere le strategie del club a breve e lungo termine.

In cima alla lista delle priorità c’è la scelta del prossimo allenatore, dato che difficilmente Conceicao verrà riconfermato dal club rossonero. Stando a quanto scrive Gazzetta.it, in cima alla lista di Tare e Furlani ci sarebbero Max Allegri e Vincenzo Italiano, che però è sotto contratto col Bologna. Più staccato Fabregas.

Allegri è stato accostato più volte alla panchina della Roma, ma al momento la sua candidatura sembra essere molto sfumata rispetto ai nomi di Pioli e Montella, più caldi per il tipo di progetto che Friedkin e Ghisolfi avrebbero in mente per il club giallorosso.

Fonte: Gazzetta.it