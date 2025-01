Calciomercato Roma: Allegri seriamente tentato dall’Al-Ahli di Kessie e Mahrez

AS ROMA NEWS – Massimiliano Allegri, ex allenatore di Juventus e Milan accostato più volte alla Roma per la panchina del prossimo anno, è seriamente tentato dall’accettare la corte serrata dell’Al-Ahli. A riferirlo in questi minuti è Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

“Mai come stavolta il tecnico toscano potrebbe decidere di iniziare un’avventura all’estero“, scrive il giornalista sul suo sito di riferimento Gianlucadimarzio.com. L’Al-Ahli di Mahrez e Kessie è in pressing su Allegri in vista del prossimo giugno: i sauditi stanno infatti per affidarsi a Gabriele Cioffi, ex allenatore dell’Udinese, fino alla prossima estate. Poi al suo posto potrebbe arrivare proprio Allegri.

L’ex Juventus nelle scorse settimane, rivela Di Marzio, era stato contattato anche dalla nazionale belga, ma i colloqui non avevano avuto successo. Ora invece l’idea di iniziare una nuova avventura in Arabia stuzzica Allegri. Se il tecnico dovesse accettare, sfumerebbe definitivamente la possibilità di vederlo sulla panchina della Roma il prossimo anno.

