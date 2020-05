Calciomercato Roma, anche la Juve vuole Pellegrini ed è pronta a inserire quattro contropartite

AS ROMA NEWS ULTIME – Anche la Juventus si iscrive all’elenco dei club interessati a Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista giallorosso è finito nell’elenco dei cedibili vista la situazione economica della Roma e i bianconeri, insieme a PSG ed Everton, sono tra le squadra che proveranno ad assicurarselo.

Lo riferisce in questi minuti il portale “Tuttomercatoweb.com“. I 30 milioni che la Juve dovrebbe versare nelle casse della Roma per pagare la clausola rescissoria del trequartista sono troppi anche per i bianconeri, ed è per questo che Paratici è pronto a inserire una serie di calciatori da scambiare con i giallorossi.

Lungo l’elenco dei giocatori che potrebbero essere inseriti come contropartite tecniche: Bernardeschi, Mandragora, Rugani e Romero le pedine che la Juventus pensa di muovere per allettare Petrachi.

Fonte: Tuttomercatoweb.com