Calciomercato Roma, Balzaretti torna a Trigoria: Ghisolfi lo sceglie come Loan Manager

AS ROMA NEWS – Federico Balzaretti, ex terzino e già dirigente della Roma, torna a lavorare alla Roma. Lo riferisce in questi minuti Filippo Biafora de Il Tempo.

Il direttore sportivo Florent Ghisolfi lo ha scelto per ampliare l’area scout e avrà anche il ruolo di Loan Manager, e cioè si occuperà principalmente di seguire i giocatori in prestito.

