Calciomercato Roma, Benfica all’assalto di Rios: accordo con il calciatore, Massara si defila

La Roma sembra essere stata sorpassata dal Benfica per Richard Rios. Il club portoghese sta facendo sul serio per il centrocampista colombiano, tanto da arrivare a un accordo con il calciatore, che ha già dato il suo ok al trasferimento.

Il club portoghese, racconta Sportitalia in questi minuti, ha avanzato una prima offerta di 25 milioni più bonus al Palmeiras, cifra non ancora sufficiente a rompere le resistenze dei brasiliani.

Va oltre il giornalista Rudi Galletti che su X rivela come il Benfica abbia avanzato una proposta molto forte per Rios tanto che il Palmeiras ha preso tempo per riflettere, sperando di ricavare qualcosa in più dalla cessione del calciatore.

E la Roma? Massara sembra intenzionato a fare un passo indietro nella corsa al calciatore, mentre anche i club di Premier si stano facendo sotto per il colombiano.

🚨📈 Benfica are stepping up their pursuit of Richard Rios.

A strong bid has been sent, but Palmeiras are taking time, hoping for more.

AS Roma are stepping back from the race, while EPL clubs showed interest.

Full story and all details on @TEAMtalk ⤵️ pic.twitter.com/DdxGWCXCyl

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 15, 2025