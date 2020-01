Calciomercato Roma, c’è Bernardeschi nel mirino di Petrachi

ULTIME AS ROMA – Non solo Politano. La Roma, che potrebbe sacrificare Cengiz Under già dal prossimo gennaio, sta seguendo con vivo interesse anche la pista che porta a Bernardeschi.

L’esterno mancino rischia di restare chiuso dall’arrivo a giugno di Kulusevski, già acquistato dalla Juventus, ed è quindi dato in uscita dal club bianconero.

Sul calciatore, riferisce il portale “Calciomercato.com“, c’è il forte interesse di Petrachi, molto attento ai calciatori giovani e italiani. Il 25enne è corteggiato anche dall’Inter.

Fonte: Calciomercato.com