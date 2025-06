Calciomercato Roma, dalla Francia: offerta di un club della MLS per Shomurodov. Giallorossi pronti a trattare

Eldor Shomurodov, prossimo ai 30 anni, affronta un bivio decisivo: Roma o destino oltreoceano. Dopo un’ottima seconda parte di stagione in giallorosso grazie alla cura Ranieri, il giocatore ha attirato il forte interesse un club MLS.

Già la scorsa estate c’è stato il tentativo non decollato con Atlanta United, ora invece c’è in ballo un’offerta da un altro club americano, afferma il portale de L’Equipe, di cui però non viene fatto il nome .

Da Trigoria filtra apertura a trattare una cessione a titolo definitivo che possa fruttare un’altra plusvalenza. Il futuro dell’uzbeko, tra MLS e Serie A, si deciderà nelle prossime settimane, mentre Gasperini attende potenziali alternative per rinforzare l’attacco.

Fonte: lequipe.fr