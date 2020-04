Calciomercato Roma, dalla Spagna insistono: giallorossi su Diego Costa, è testa a testa col Napoli

ULTIME NEWS AS ROMA – Diego Costa è un obiettivo concreto della Roma. Lo assicurano i media spagnoli, e in particolare il noto quotidiano “Mundo Deportivo“, che oggi raccontano come Petrachi stia seriamente pensando all’attaccante dell’Atletico Madrid.

Non è una novità che il ds sia a caccia di un attaccante da affiancare a Edin Dzeko in vista della prossima stagione. E il profilo del centravanti brasiliano, 31 anni, sembra intrigare parecchio alla Roma.

Secondo quanto scrive il giornale spagnolo, sul centravanti dell’Atletico Madrid c’è anche il forte interesse del Napoli con cui si starebbe profilando un testa a testa. Su Diego Costa ci sono anche diversi club cinesi.

Fonte: Mundo Deportivo