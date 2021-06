Calciomercato Roma, dalla Spagna: van de Beek in uscita dallo United, anche i giallorossi in corsa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Donny van de Beek torna nuovamente ad essere accostato alla Roma. Il centrocampista olandese in forza al Manchester United, secondo quanto scrivono in Spagna, potrebbe lasciare i Red Devils in estate.

E per il futuro del classe ’97 si parla di tre possibili destinazioni: un ritorno all’Ajax, club lasciato proprio per passare allo United, un trasferimento alla Roma, essendo un giocatore molto apprezzato da José Mourinho, o un approdo all’Everton.

Van de Beek, 24 anni, è un centrocampista che può giocare in ogni posizione della mediana essendo bravo sia tecnicamente ma anche a rubare palloni a metà campo. Nello United non è riuscito a imporsi definitivamente e ora potrebbe continuare altrove la sua carriera.

Fonte: Fichajes.net