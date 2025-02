Calciomercato Roma, dall’Argentina: voci contrastanti sul rinnovo automatico di Paredes fino al 2026

AS ROMA NEWS – Tornato nella Capitale nell’estate del 2023 arrivando dal Psg, Leandro Paredes ha firmato un contratto fino al 2025. Secondo quanto scrive il giornalista argentino Cesar Luis Merlo, il centrocampista avrebbe raggiunto le condizioni per il rinnovo automatico del contratto nella partita disputata ieri contro il Milan in Coppa Italia e persa per 3-1.

Il suo contratto, dunque, si sarebbe rinnovato automaticamente fino al 2026. Inoltre, la prossima settimana la Roma dovrebbe rendere nota l’ufficialità. Dall’Argentina però non tutti concordano con questa versione: secondo il giornalista di TyC Sports Gaston Edul, la Roma avrebbe offerto al giocatore il rinnovo di contratto e già un mese fa aveva avanzato una proposta, messa in pausa da Paredes. Al momento non ci sarebbe il rinnovo automatico del contratto poiché solo intorno a metà stagione si saprà se le condizioni saranno soddisfatte, con le parti intente a trattare un accordo.