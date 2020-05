Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: l’Arsenal vuole 11 milioni per Mkhitaryan

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Secondo quanto scrive l’odierna edizione del Mirror, l’Arsenal chiede 11 milioni di euro per il cartellino di Henrikh Mkhitaryan, attualmente in prestito alla Roma.

I giallorossi vorrebbero inserire una contropartita tecnica per far abbassare il prezzo, ma i Gunners vorrebbero monetizzare il più possibile dalla cessione dell’armeno.

Visto però il periodo è difficile poter immaginare che la Roma possa spendere quei soldi per un 31enne, e resta in piedi anche l’ipotesi del rinnovo del prestito.

Fonte: Mirror