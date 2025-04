Calciomercato Roma, Di Marzio: “Fabregas nella lista di Ranieri, contatti già avviati. Pioli e Farioli gli altri candidati”

In casa Roma si guarda al presente, ma si pianifica anche il futuro. Con la corsa alla Champions League più viva che mai, la priorità resta la scelta dell’allenatore per la prossima stagione.

Claudio Ranieri ha già annunciato il ritiro a fine campionato e la dirigenza si è mossa in anticipo: tra i nomi dei tecnici nella lista consegnata a Friedkin nelle scorse settimane c’è anche quello di Cesc Fabregas, già contattato nelle scorse settimane.

A rivelarlo in questo minuti è Gianluca Di Marzio di Sky Sport. L’ex Chelsea e Barcellona, ora tecnico del Como, ha più volte ribadito di voler dare continuità al progetto lombardo, ma la Roma insiste.

Il nome di Fabregas non è l’unico sul taccuino: in corsa ci sono anche Francesco Farioli, attualmente all’Ajax e concentrato sul finale di stagione, e Stefano Pioli, impegnato in Arabia Saudita.

Fonte: Gianlucadimarzio.com