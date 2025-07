Calciomercato Roma, è fatta per Ghilardi: al Verona dieci milioni di euro più bonus

Dopo Wesley, ufficializzato in serata, la Roma ha chiuso anche per Daniele Ghilardi, difensore centrale di 22 anni che lascerà il Verona per unirsi ai giallorossi.

Affare finalmente concluso tra i due club: Ghilardi diventerà un nuovo calciatore di Gasperini in cambio di 10 milioni di euro più bonus. Lo rivela Fabrizio Romano su X in questi minuti.

Già prenotate le visite mediche: l’accordo è blindato, Ghilardi si può considerare un nuovo giocatore della Roma. Sarà il quarto acquisto di Massara dopo El Aynaoui, Ferguson e Wesley.

🚨🟡🔴 Daniele Ghilardi joins AS Roma on €10m initial deal plus add-ons from Hellas Verona.

Medical booked for the centre back, deal sealed and here we go. 🏁 pic.twitter.com/97nFGB40me

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2025