Calciomercato Roma, emergenza gol: Ranieri chiede rinforzi in attacco

NOTIZIE AS ROMA – La Roma segna poco. E Claudio Ranieri non lo nasconde, anzi rilancia. Intervistato da Il Messaggero, il tecnico ha confermato che l’attacco sarà una priorità assoluta nel mercato estivo: “State scrivendo, giustamente, che la Roma segna poco. Per il prossimo anno dobbiamo prendere calciatori che sappiano fare gol”. Parole nette, che fotografano una realtà difficile da ignorare.

Numeri alla mano, solo Dovbyk ha raggiunto la doppia cifra stagionale. Dybala si è fermato a 8 reti prima dell’ennesimo infortunio, mentre Shomurodov ha ritrovato un minimo di smalto solo nel finale di stagione. Troppo poco per una squadra che punta al ritorno in Champions.

A Trigoria si lavora su più fronti. Per il ruolo di vice Dovbyk, restano in corsa tre nomi: Lorenzo Lucca dell’Udinese, Nikola Krstovic del Lecce e l’olandese Emanuel Emegha, autore fin qui di 12 gol con lo Strasburgo. Attaccanti giovani, forti fisicamente e capaci di contribuire in termini di gol.

Ma attenzione anche alle corsie esterne: in auge le candidature di Igor Paixao, protagonista assoluto al Feyenoord con 15 reti e 16 assist, e di Federico Chiesa, finito ai margini del Liverpool. Per l’ex Juve, appena 4 presenze in Premier, potrebbe farsi largo l’ipotesi di un ritorno in Serie A, magari con la formula del prestito.

Il mercato è ancora lontano, ma il messaggio di Ranieri è già chiarissimo: serve più peso là davanti. E soprattutto gente che abbia più confidenza con il gol.