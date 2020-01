Calciomercato Roma, fissato il prezzo per Under: 35-40 milioni. Per ora nessuna offerta

ULTIME NEWS AS ROMA – Cengiz Under può lasciare la Roma anche a gennaio ma solo se arriverà un’offerta congrua al prezzo fissato dal club giallorosso per il suo cartellino.

Lo riferisce il portale “Calciomercato.com” che rivela anche la cifra richiesta per sacrificare l’esterno turco: Petrachi prenderà in considerazione offerte non inferiori ai 35-40 milioni di euro.

Al momento però non sono arrivate proposte ufficiali per Cengiz Under, seguito da principalmente da Tottenham e Bayern Monaco. Qualora però l’interesse dovesse concretizzarsi, il turco lascerà la Capitale solo davanti alla cifra richiesta dalla Roma.

Fonte: Calciomercato.com