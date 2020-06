Calciomercato Roma: Florenzi sarà ceduto, Atalanta interessata. Scambio con Muriel?

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Alessandro Florenzi non tornerà a Roma, se non di passaggio. Quando rientrerà da Valencia, scrive il sito ilromanista.it (P. Torri), il calciatore sarà ceduto altrove non rientrando più nei piani del club che ora punta a fare cassa e plusvalenze.

Sul giocatore ci sono 4 club italiani interessati: Inter e Juventus lo avevano già cercato in passato, e ora si sono aggiunte anche Fiorentina e Atalanta. I viola potrebbero inserire Biraghi come contropartita, mentre l’Atalanta ha diversi giocatori da mettere sul piatto della bilancia, e tra questi c’è anche Muriel: il colombiano sarebbe ideale sia come vice-Dzeko che come esterno d’attacco.

All’estero invece c’è il Siviglia di Monchi che potrebbe fare un’offerta per Florenzi, ma anche l’Everton di Carlo Ancelotti ha cominciato a mandare segnali. Un’eventualità, quella della Premier, che a Trigoria sarebbe la preferita, considerando che le quotazioni britanniche sanno sempre convincere l’interlocutore. La Roma non aspetta altro.

