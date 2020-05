Calciomercato Roma: Fonseca vuole Sanchez ma c’è l’ostacolo ingaggio

AS ROMA NEWS ULTIME – Dopo una stagione difficile all’Inter, il futuro di Alexis Sanchez, di proprietà del Manchester United, sembra in dubbio.

Stando a quanto riferisce “Calciomercato.com”, il cileno piace molto alla Roma, in particolare a Paulo Fonseca che lo riterrebbe perfetto per il suo 4-2-3-1. L’ostacolo per portare l’ex Barça nella Capitale, però, è rappresentato dall’ingaggio.

Tra parte fissa e bonus legati alle presenze guadagna 11 milioni di euro circa, e la Roma potrebbe permetterselo solo se lo United si accollasse almeno metà dell’ingaggio, dato che il tetto massimo del club giallorosso è di 4.5 mln.

Le soluzioni per vedere Sanchez in giallorosso, quindi, sono due: o il giocatore, sotto contratto con lo United sino al 2022, si abbassa, e non di poco, l’ingaggio, oppure il Manchester deve partecipare in maniera corposa.