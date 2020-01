Calciomercato Roma, forte interesse per Favilli: può essere lui l’ultimo acquisto di gennaio

ULTIME AS ROMA – Come anticipato oggi pomeriggio dal direttore sportivo Petrachi, potrebbe non essere chiuso il mercato della Roma, che vuole rinforzare l’attacco in queste ultime ore.

Dopo la partenza di Florenzi e l’arrivo di Carles Perez, i giallorossi cercano un’alternativa a Dzeko, ma che allo stesso tempo possa garantire un investimento per il futuro.

L’obiettivo è Andrea Favilli, punta classe 1997 in forza al Genoa, dove è arrivato nell’estate del 2018 in prestito dalla Juventus. Interesse forte da parte della Roma, con il giocatore che fin qui ha totalizzato 13 presenze e un gol.

Fonte: Gianlucadimarzio.com