Calciomercato Roma, fumata bianca in arrivo per il rinnovo di Svilar: parti vicine all’intesa

La Roma accelera per blindare il suo nuovo numero uno. Dopo settimane di trattative, la fumata bianca per il rinnovo di Mile Svilar sembra ormai dietro l’angolo. Il portiere serbo, legato al club fino al 2027, è diventato una pedina fondamentale per il presente e il futuro della squadra, e la società è determinata a riconoscergli un ruolo sempre più centrale anche a livello contrattuale.

Secondo quanto riferisce Marco Juric di Repubblica su X in questi minuti, i contatti tra le parti sono continui e proficui. Dopo il rilancio giallorosso avvenuto nei giorni scorsi, filtra un certo ottimismo: mancano ancora alcuni dettagli da limare, ma il traguardo è vicino. Anche le cifre sono in fase di definizione: come riportato da fonti vicine alla trattativa, la Roma sta lavorando a una nuova e definitiva proposta che, attraverso bonus e incentivi, si avvicini ai 4 milioni di euro annui richiesti dall’entourage del giocatore.

Non è escluso che un nuovo incontro venga convocato a breve per chiudere l’accordo in via definitiva. Svilar, classe ’99, ha conquistato società e tifosi con una stagione da assoluto protagonista, tanto da guadagnarsi il premio di miglior portiere della Serie A e l’interesse di diversi top club europei. A Trigoria, però, nessuno ha intenzione di lasciarselo sfuggire: il futuro di Mile è sempre più a tinte giallorosse.