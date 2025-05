Calciomercato Roma, Gasperini chiede a Pasalic di seguirlo in giallorosso

Mario Pasalic è a un bivio. Il centrocampista croato, uno dei senatori dell’Atalanta, ha da settimane sul tavolo una proposta di rinnovo da parte del club nerazzurro. Una proposta importante, segno della stima e del ruolo centrale che la Dea gli riconosce da tempo. Ma qualcosa ha rallentato il processo: si chiama Gian Piero Gasperini.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’attuale tecnico dell’Atalanta – che pare destinato alla panchina della Roma per la prossima stagione – avrebbe chiesto a Pasalic di seguirlo nella sua nuova avventura in giallorosso. Una richiesta che apre scenari interessanti sul mercato e che potrebbe complicare i piani della società bergamasca, che punta a trattenere il giocatore.

Pasalic, dal canto suo, è profondamente legato sia al club che all’allenatore. Da sei stagioni è un punto fermo dell’Atalanta, uno dei simboli dell’era Gasperini, capace di agire da mezzala, trequartista e all’occorrenza anche regista offensivo. Non sorprende quindi che il tecnico voglia portarlo con sé a Roma, alla ricerca di certezze immediate in una squadra che dovrà rinnovarsi, ma senza perdere equilibrio e identità.

#Pasalic ha da settimane sul tavolo la proposta-rinnovo dell’#Atalanta, ma Gasperini gli ha chiesto di seguirlo a Roma. L’ultima parola al centrocampista legatissimo al club e anche all’allenatore — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 28, 2025