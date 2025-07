Calciomercato Roma, Gasperini sogna Hojlund: affare possibile solo in prestito

Non ci sono solo Mikautadze, Krstovic e Ferguson nella lista degli attaccanti seguiti dalla Roma. Tra i nomi indicati da Gian Piero Gasperini per completare il reparto offensivo spicca anche quello di Rasmus Hojlund, talento esploso proprio sotto la guida del tecnico piemontese ai tempi dell’Atalanta.

Come riportato da Gianluca Di Marzio al portale danese Tipsbladet.dk, l’attaccante del Manchester United continua ad avere estimatori in Serie A. E tra questi c’è anche la Roma, che starebbe valutando la possibilità di un assalto nelle prossime settimane per verificarne la fattibilità.

L’operazione, tuttavia, si presenta molto complessa: lo United, infatti, valuta il giocatore 45 milioni di euro, una cifra fuori portata per le attuali disponibilità giallorosse.

L’unica ipotesi che potrebbe tenere in piedi la trattativa resta quella di un prestito, magari secco o con diritto di riscatto. Una suggestione difficile, ma non impossibile, che resta sullo sfondo del mercato offensivo romanista.

Fonte: Tipsbladet.dk