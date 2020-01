Calciomercato Roma, Gerrard rivela: “Barisic interessa ai giallorossi ma voglio che resti”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’ex giocatore del Liverpool ed attuale allenatore dei Glasgow Rangers, Steven Gerrard, esce allo scoperto e conferma l’interesse della Roma per il terzino croato Borna Barisic.

“È vero. C’è stato un interesse, anche per molto tempo, anche quando la sua forma fisica non era come adesso. Parliamo dell’esterno basso croato numero uno e di un club, quello giallorosso, che ha grande rispetto nel mondo. Lui, comunque, è come tutti gli altri giocatori della squadra: tutti hanno un prezzo. Ma è un giocatore che a noi serve e voglio che rimanga“.

Barisic, 27 anni, è un terzino sinistro mancino che non ha avuto una grande carriera, giocando fino ad ora solo in Croazia (con la maglia della Dinamo Zagabria e dell’Osjek) prima del passaggio ai Glasgow Rangers per una cifra intorno ai 2 milioni di euro. Per Barisic anche sette presenze con la nazionale croata e un gol.

Fonte: dailyrecord.com