Calciomercato Roma, dalla Germania: Ghisolfi ha nel mirino Banks dell’Augsburg

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma continua a lavorare per il futuro e ha messo nel mirino Noahkai Banks, giovane difensore centrale dell’Augsburg. Secondo quanto riportato da Florian Plettenberg di Sky Sport Deutschland, i giallorossi avevano già tentato un affondo per il classe 2006 nella sessione invernale di calciomercato, senza però riuscire a chiudere l’operazione. Nonostante il mancato accordo a gennaio, il club capitolino non ha perso di vista il talento statunitense e potrebbe tornare alla carica in estate.

Banks, nato nel 2006, è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio tedesco. Difensore centrale di grande fisicità e personalità, è capace di giocare sia in una linea a quattro che in una difesa a tre, adattandosi con versatilità ai diversi sistemi di gioco. La Roma lo segue con attenzione, ma non sarà un’operazione semplice: il ragazzo ha un contratto con l’Augsburg fino al 2027 e il club tedesco lo valuta oltre 10 milioni di euro.

Ghisolfi, da quando è arrivato a Trigoria, ha dimostrato di voler puntare su giovani di talento da valorizzare, e Banks potrebbe rappresentare un investimento strategico per il futuro della difesa giallorossa. La concorrenza, però, non manca: diversi club europei hanno messo gli occhi sul giocatore, il cui potenziale non è passato inosservato. La Roma resta alla finestra, pronta a sferrare l’assalto nei prossimi mesi.