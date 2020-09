Calciomercato Roma, Giuntoli: “Il valore di Milik è importante nonostante la scadenza. Meret? Qui è felice”

CALCIOMERCATO AS ROMA – Due nomi recentemente accostati alla Roma, vale a dire l’attaccante Arkadiusz Milik e il portiere Alex Meret, sono stati oggetto di un’intervista del direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli.

Di seguito le parole riportate da Tuttomercatoweb.com.

Sul possibile addio di Meret?

Ho letto diverse cose, non abbiamo smentito perché non possiamo smentire tutto quello che viene scritto, siamo impegnati a fare altro. Vi posso dire che abbiamo avuto un incontro con l’agente, in un colloquio di 2 ore per 1 ora e 50 minuti abbiamo parlato di altro. Alex ha 3 anni di contratto, è molto contento di stare qui e per farlo diventare il campione che tutti pensiamo che sia, deve fare ancora uno step e può farlo con noi.

Sarà un mercato con poca liquidità?

Sì, è complicato, ma abbiamo una patrimonialità importante di tanti giocatori e quando non ce l’abbiamo il valore resta importante, come quello di Milik, nonostante la scadenza una punta regge il valore. Non abbiamo preoccupazioni, la rosa è ampia, è difficile ma siamo sereni.