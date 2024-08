Calciomercato Roma: il PSV ha offerto 9 milioni per Zalewski, ore di riflessioni per il calciatore

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nicola Zalewski potrebbe lasciare la Roma proprio in questi ultimi giorni di calciomercato.

L’esterno polacco è infatti nel mirino del Psv Eindhoven, che in queste ultime ore ha presentato un’offerta di 9 milioni di euro alla Roma.

L’esterno giallorosso sta riflettendo sulla possibilità di lasciare la Capitale per trasferirsi in Olanda. La Roma potrebbe dunque accettare la proposta del PSV per fare cassa con l’ex Primavera.

Fonte: Gianlucadimarzio.com

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!