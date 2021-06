Calciomercato Roma, il Rennes molla Nzonzi: tornerà a Trigoria

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non arrivano buone notizie dalla Francia per quanto riguarda il mercato in uscita dalla Roma.

Stando a quanto rivela il quotidiano transalpino L’Equipe, dopo un anno e mezzo in prestito al Rennes, Steven Nzonzi farà ritorno nella capitale.

Il club francese ha riflettuto a lungo sulla possibilità o meno di tenere il centrocampista, ma ha deciso di non negoziare il trasferimento del calciatore 32enne.

Ad un anno dalla scadenza del contratto con la Roma, Nzonzi tornerà in giallorosso in attesa di una soluzione definitiva. Un problema in più da risolvere per Tiago Pinto.

Fonte: L’Equipe