Calciomercato Roma, Tiago Pinto incontra gli agenti di Vlahovic: la Fiorentina chiede 40 milioni

NOTIZIE AS ROMA – Continua a circolare con insistenza il nome di Dusan Vlahovic per quanto riguarda l’attacco del prossimo anno della Roma, con il futuro di Edin Dzeko che al momento appare sempre in bilico.

Stando alle indiscrezioni riportate del portale tuttomercatoweb.com, in questi giorni si sarebbe svolto un incontro interlocutorio tra il General Manager della Roma Tiago Pinto e gli agenti dell’attaccante serbo.

Il giocatore infatti non ha ancora trovato un accordo con la Fiorentina per il rinnovo del contratto. Il club avrebbe già rifiutato un’offerta del Lipsia pari a circa 25 milioni di euro, e continua a chiedere 40 milioni per il giocatore.

L’attaccante, invece, chiederebbe circa 2,5 milioni di euro per un quinquennale, stipendio che sembra alla portata del club giallorosso. Oltre alla Roma, in Italia, il giocatore piace anche a Milan e Juventus.