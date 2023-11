Calciomercato Roma, individuato in Palladino l’allenatore per il dopo Mourinho

AS ROMA NOTIZIE – Il futuro di José Mourinho è ancora in bilico, motivo per cui la società giallorossa starebbe valutando ulteriori allenatori in caso di separazione dallo Special One al termine della stagione.

Secondo quanto riportato dal portale Calciomercato.com, il tecnico che piace maggiormente è Raffaele Palladino del Monza, in scadenza di contratto con i brianzoli, e i giallorossi sembrano essere i più interessati.

Il club biancorosso avrebbe già individuato il suo sostituto e si tratterebbe di Alberto Gilardino del Genoa.

Fonte: Calciomercato.com