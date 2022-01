Calciomercato Roma, intrigo Kamara: il giocatore non ha ancora sciolto le riserve. E Pinto prepara un piano B

AS ROMA CALCIOMERCATO NOTIZIE – Continua a tenere banco l’affare Kamara in casa Roma. Il calciatore del Marsiglia è l’obiettivo più caldo per Tiago Pinto, ma resta ancora da convincere il giocatore a non lasciarsi attrarre dalle sirene della Premier.

Il giocatore sa bene che, lasciando la Francia a scadenza di contratto il prossimo giugno, avrebbe maggiore potere contrattuale e sarebbe libero di decidere con calma il club in cui proseguire la sua promettente carriera.

Per questo la Roma sta tentando un pressing sul giocatore. Il Marsiglia, che deve spendere parecchi soldi per i riscatti automatici di Cengiz Under e Pau Lopez, non avrebbe problemi a trovare un accordo con i giallorossi, cosa che invece non ha ancora fatto il ragazzo. Che fra l’altro chiede una cifra non banale come stipendio.

“Abbiamo parlato molto con Kamara, tra noi c’è rispetto reciproco. La logica alla fine prevarrà: ascolteremo ciò che è meglio per il giocatore e per il club. Ma per noi questa non è una situazione piacevole”, le dichiarazioni che ha appena rilasciato in tal senso Pablo Longoria, presidente del Marsiglia.

In mezzo a questo intrigo c’è sempre la posizione di Amadou Diawara, che sembra stia timidamente aprendo all’ipotesi di lasciare la Roma per accasarsi al Valencia. I due club però devono ancora trovare un’intesa sulla modalità dell’operazione: i giallorossi vorrebbero inserire un obbligo di riscatto a un certo numero di presenze o al raggiungimento di determinati obiettivi per poter tentare poi l’assalto finale su Kamara.

Nel caso di risposta negativa da parte del giocatore francese, potrebbero riaprirsi vecchi scenari (Naithan Nandez del Cagliari è una pista sulla quale Pinto ha sempre tenuto i fari accesi) o altri del tutto imprevisti: il famoso nome tenuto ben nascosto dal gm sul quale potrebbe puntare con forza nei giorni finali di mercato.

Giallorossi.net – G. Pinoli

