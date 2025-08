Calciomercato Roma, le cifre per Echeverri: diritto di riscatto a 33 milioni, controriscatto a 40

L’edizione odierna del Corriere dello Sport rivela le cifre della trattativa in corso tra la Roma e il Manchester City per Claudio Echeverri.

Massara vuole inserire un diritto di riscatto, a Trigoria il prestito secco non è un’opzione. Ecco perchè in questi giorni si sta trattando per trovare una quadra su prezzi e formula dell’affare.

Stando a quanto scrive il quotidiano sportivo romano oggi in edicola, il ds giallorosso ha alzato la posta per il diritto di riscatto: dagli iniziali 25 milioni proposti per l’eventuale acquisto di Echeverri, ora Massara si è spinto fino a 33 milioni, con il City che però manterrebbe il diritto di controriscatto a 40 milioni. Queste cifre, scrive il Corsport, potrebbero bastare per chiudere l’affare.

Fonte: Corriere dello Sport