CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

Ore 16:00 – Gonzalo Villar (24) non vuole lasciare la Roma, ma Tiago Pinto ha avviato i colloqui con il Sassuolo per una sua eventuale cessione. I neroverdi sarebbe pronti ad acquistarlo in prestito con obbligo di riscatto. Lo rivela Nicolò Schira della Gazzetta dello Sport su Twitter.

Ore 13:30 – E’ ufficiale: la Roma cede Pedro alla Lazio. VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 12:30 – La Roma annuncia tramite i canali social la cessione di Lorenzo Valeau (22) a titolo definitivo al Seregno.

Ore 12:00 – Lo spagnolo Pedro (34) ha già in questi minuti le visite mediche per la Lazio alla Paideia. Nel pomeriggio primo allenamento a Formello. VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 11:30 – Miralem Pjanic (31) vuole rientrare in Italia. La sua prima scelta è la Juve, altrimenti il giocatore vorrebbe tornare a vestire la maglia della Roma. (Mundo Deportivo)

Ore 10:30 – Il Bayern Monaco vuole provare a chiudere subito per Marcel Sabitzer (27) del Lipsia, temendo un possibile inserimento della Roma, l’altro club che sarebbe interessato al giocatore. (Bild)

Ore 9:40 – Oltre a Zambo Anguissa (25) e Denis Zakaria (24), crescono le quotazioni di Lucas Torreira (25) che l’Arsenal vorrebbe cedere anche a titolo gratuito e pagando una parte dell’ingaggio. Il giocatore è stato proposto alla Roma, che riflette sull’opportunità.

Ore 8:50 – Pedro (34) alla Lazio, affare sempre più vicino alla conclusione. La Roma però sta chiedendo un indennizzo di circa 1 milione di euro per la cessione del calciatore, e i due club stanno lavorando per trovare un accordo. (La Repubblica)

