CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA IN TEMPO REALE – Tutte le notizie di mercato minuto per minuto di questo martedì 21 gennaio 2020 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 13:00 – Il centrocampista di proprietà della Roma Steven Nzonzi (31) sta per salutare il Galatasaray ed è vicino al prestito semestrale al West Ham. (The Sun)

Ore 10:30 – Petrachi non cederà Cengiz Under (23), il ds è convinto del rilancio del turco e semmai deciderà di cederlo lo farà in estate e non ora. (Jacopo Aliprandi su Twitter)

Ore 10:00 – Si riapre la pista Shaqiri (28): la Roma e il Liverpool sono tornati a trattare per un prestito con diritto di riscatto, tra due giorni la risposta del club inglese. (Tele Radio Stereo)

Ore 9:30 – L’agente di Bernardeschi (25) smentisce categoricamente che il calciatore possa lasciare la Juventus a gennaio (Tele Radio Stereo)

Ore 9:00 – Il Milan insiste per scambiare Suso (26) con Under (23), e siccome la Roma chiede anche un conguaglio l’idea dei rossoneri è prendere anche Juan Jesus (28) per fare un favore ai giallorossi e arrivare al turco. (Tuttosport)

Seguono aggiornamenti…