CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA IN TEMPO REALE – Tutte le notizie di mercato minuto per minuto di questo mercoledì 15 gennaio 2020 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:30 – Oltre a Villar, confermato l’interesse per Marcos Antonio (19) centrocampista brasiliano dello Shakhtar. (Il Messaggero)

Ore 9:20 – Caccia al terzino sinistro dopo la partenza di Spinazzola: si valutano i nomi di Iacoponi (28) e Barreca (24). Petrachi sta pensando anche di riportare Silvio Anocic (22) attualmente in prestito al Cibalia. (Leggo)

Ore 8:30 – La Roma continua a valutare la pista Mertens (32), attaccante che si libererà dal Napoli a parametro zero. Sul belga però c’è anche l’Arsenal. (Gianluca Di Marzio)

Ore 8:00 – Il Milan ha provato un sondaggio con la Roma per Cengiz Under (22), secco no dei giallorossi: troppa distanza tra le parti su cifre e formule dell’affare. (Sky Sport)

