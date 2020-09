CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA IN TEMPO REALE – Tutte le notizie di mercato aggiornate minuto per minuto di questo venerdì 11 settembre 2020 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 12:05 – Il Napoli abbassa le pretese per la cessione di Arkadiusz Milik (26): la richiesta di De Laurentiis è scesa a 28 milioni. Questo potrebbe riaprire la possibilità di una cessione di Dzeko alla Juve. (Tele Radio Stereo)

Ore 12:00 – Cengiz Under (23) si allontana dal Napoli e si avvicina all’Hertha Berlino, club tedesco che ha mostrato interesse per il giocatore turco. (Tele Radio Stereo)

Ore 11:30 – La Roma e la Juve hanno trovato l’accordo per la cessione di Dzeko (34): 10 milioni più 2 di bonus. Serve solo che si sblocchi la trattativa per Milik col Napoli, per il quale De Laurentiis chiede solo soldi, altrimenti l’affare non si fa. (Corrieredellosport.it)

Ore 10:30 – Nuovo rinforzo tra i pali per la Primavera di Alberto De Rossi. Michal Kukučka (18) è un nuovo giocatore della Roma. L’estremo difensore è un classe 2002 di nazionalità slovacca. Ad annunciarlo è il suo agente, Erik Neuschl su Instagram.

Ore 9:10 – Alessandro Florenzi (29) è un viaggio per Parigi dove firmerà per il PSG. Si trasferirà in prestito oneroso a 1 milione circa con diritto di riscatto fissato a 9-10 milioni. (Il Messaggero / Il Tempo)

Ore 8:30 – Salta il trasferimento di Fazio (33) al Cagliari: il giocatore ha rifiutato i sardi, che hanno virato su Godin. (Il Tempo)

Seguono aggiornamenti…