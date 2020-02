Calciomercato Roma, Mkhitaryan verso il rientro all’Arsenal: i Gunners vogliono 20 milioni, Petrachi non va oltre gli 8,5

ULTIME NEWS AS ROMA – Per Mkhitaryan si profila un ritorno all’Arsenal a fine stagione. L’attaccante armeno, arrivato dai Gunners con la formula del prestito secco, ha vissuto una stagione non esaltante nella Capitale.

I problemi fisici ne hanno limitato parecchio il rendimento. Ora Mkhitaryan è tornato a disposizione di Fonseca e anche al gol, ma la sua permanenza a Roma a fine campionato sembra piuttosto improbabile.

Stando a quanto riferiscono media inglesi, l’Arsenal chiede circa 20 milioni di steriline per la cessione a titolo definitivo dell’armeno, una cifra ritenuta eccessiva dalla Roma che non sembra dunque intenzionata a parlare del riscatto del calciatore. I giallorossi sarebbero arrivati a offrire 8,5 milioni di sterline, cifra rispedita al mittente dai Gunners.

Fonte: The Sun