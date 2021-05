Calciomercato Roma, Mourinho chiede rinforzi per la mediana: spuntano Isco, Matic e Renato Sanches

AS ROMA NEWS – L’arrivo di Josè Mourinho sulla panchina della Roma sta accendendo le prime voci di mercato, in controtendenza rispetto alle indiscrezioni e agli obiettivi delle scorse settimane per spessore dei calciatori accostati ai giallorossi.

Oggi i nomi avvicinati alla Roma sono tutti centrocampisti, forse un segnale di come Mou abbia chiesto a Tiago Pinto soprattutto rinforzi per la mediana. Il primo nome fatto è stato quello di Nemenja Matic, 32 anni, centrocampista del Manchester United che ha già lavorato con lo Special One.

Il secondo nome avvicinato alla Roma è stato lo spagnolo Isco, centrocampista in uscita dal Real Madrid per il quale Florentino Perez chiede 30 milioni per lasciarlo partire. Dalla Spagna assicurano che su di lui ci sia Mou.

Il terzo nome è quello di Renato Sanches, 23 anni, centrocampista portoghese della scuderia di Mendes che sta rilanciando la sua carriera al Lille.

Giallorossi.net – G. Pinoli