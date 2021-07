Calciomercato Roma, nuovi contatti per Belotti. E’ testa a testa con Azmoun per l’attacco

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovi contatti per Andrea Belotti. Stando a quanto rivela Alfredo Pedullà in questi minuti, la Roma non avrebbe affatto abbandonato la pista che porta all’attaccante del Torino.

Il centravanti granata ha tanti dubbi sul rinnovo di contratto offerto dai granata e riflette seriamente sulla possibilità di lasciare Torino per provare una nuova esperienza. La Roma c’è ancora, soprattutto perchè il calciatore piace a Mourinho, che lo voleva al Tottenham.

La valutazione della Roma è tra i 15 e i 18 milioni, quella del Torino più alta ma è chiaro che senza prolungamento bisognerà prendere una decisione, vedremo nei prossimi giorni. Per Belotti c’è stato anche un sondaggio del Siviglia, da non trascurare. E l’Atalanta è sullo sfondo, solo in caso della cessione di un attaccante importante per il momento non programmata.

Belotti però non è l’unico attaccante nel mirino di Pinto: nelle ultime ore si è riparlato di Azmoun, 26 anni, centravanti dello Zenit. Il giocatore piace molto a Trigoria, ma c’è da superare la concorrenza agguerrita di diversi club europei, su tutti il Bayer Leverkusen.