Calciomercato Roma, Tiago Cukur dell’AZ Alkmaar in prova a Trigoria (FOTO!)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il giovane attaccante turco Tiago Cukur di 17 anni proveniente dall’Az Alkmaar si trova in questi giorni a Trigoria ed è in prova con il club giallorosso.

Lo fa sapere il giornalista de Il Tempo, Filippo Biafora, che pubblica anche una foto del calciatore con la maglia della Roma.

Il giovane Tiago Cukur, punta centrale dell’#AzAlkmaar (nome segnalato da @calciomercatoit), è in questi giorni in prova a Trigoria#ASRoma #calciomercato pic.twitter.com/DuoinevnpG — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) February 11, 2020

AS ROMA NEWS – Nuovo nome di mercato in casa Roma. Nel mirino dei giallorossi, riferisce il portale calciomercato.it, c’è l’attaccante classe 2002 Tiago Cukur attualmente in forza nell’Under 19 dell’AZ Alkmaar.

Il centravanti 17enne ha doppio passaporto, olandese e turco, piace anche a Inter e Valencia.

Fonte: calciomercato.it