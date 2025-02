Calciomercato Roma, offerta del Fulham per Celik: Ranieri tentenna, teme di non avere il sostituto prima della fine del mercato

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport nella versione on line, Claudio Ranieri non vorrebbe privarsi di Celik in questi ultimi giorni di mercato per paura di non avere poi a disposizione un sostituto prima del gong del 3 febbraio. (Corrieredellosport.it)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il Fulham ha avanzato una richiesta di acquisto in prestito con obbligo di riscatto per Zeki Celik, terzino destro della Roma, e ora gli inglesi aspettano una risposta dai giallorossi.

Lo fa sapere Fabrizio Romano su X. Ora la palla passa a Claudio Ranieri: il tecnico deve decidere se trattenere il turco, oppure lasciarlo andare visto che ora può contare sull’olandese Rensch, oltre che su Saelemaekers. Si attende una risposta nelle prossime ore.

🚨⚪️⚫️ EXCL: Fulham submit loan bid with obligation to buy clause for Zeki Celik. Decision now up to AS Roma and coach Claudio Ranieri. pic.twitter.com/4NgRPSYz27 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2025