Calciomercato Roma, partito l’assalto a Soulè: pronta una nuova offerta da 30 milioni, il giocatore vuole solo i giallorossi

AS ROMA NEWS – Come scrive Gianluca Di Marzio di Sky, la Roma ha formulato ieri una prima proposta da 26 milioni tra parte fissa e bonus alla Juve per Soulé dopo aver trovato l’accordo col calciatore.

La richiesta dei bianconeri è maggiore, ma la trattativa entra adesso nel vivo vista anche la volontà del calciatore di trasferirsi nella Capitale. I giallorossi potrebbero spingersi fino a 30 milioni compresi di bonus, una cifra che sarebbe superiore di un milione a quella del Leicester.

Il calciatore ha ribadito che o rimane in bianconero o va alla Roma. Ghisolfi dunque fa affidamento sulla volontà del calciatore per arrivare a dama.

Fonte: Sky Sport / Gianlucadimarzio.com

