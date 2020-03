Calciomercato Roma: Pastore verso il ritorno in Argentina, c’è il River Plate

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Javier Pastore, in vista della prossima stagione, potrebbe lasciare la Roma per fare ritorno in Argentina.

Come riporta il portale spagnolo, il trequartista sarebbe finito nel mirino del River Plate, che cerca un sostituto di Palacios finito al Leverkusen.

La Roma non si opporrebbe di certo alla partenza del Flaco, volendo alleggerire il suo monte ingaggi cedendo giocatori che hanno reso poco in queste ultime stagioni.

Fonte: fichajes.net